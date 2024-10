Cessioni e conferimenti d’azienda preclusivi all’accordo biennale con il Fisco

I conferimenti d’azienda che interessano le società, bloccano l’accesso al Cpb se effettuati nel primo anno di applicazione del concordato (articolo 11, comma 1, lettera c), del Dlgs 13/2024). Allo stesso modo ne causano la cessazione se effettuati in costanza di durata del concordato (articolo 21). L’agenzia delle Entrate, nella circolare n. 18/E/2024, ha precisato come «anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal Cpb, attesi i molteplici...

