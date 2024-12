Cessioni «ex works» intra Ue, decisiva la prova di arrivo

Dal 1° settembre bisogna monitorare quando avviene il trasporto anche per le cessioni intra Ue “franco fabbrica” (ex works, Exw). E se i beni non risultano pervenuti nello Stato di destinazione entro 90 giorni dalla consegna/messa a disposizione, per evitare sanzioni occorre procedere con l’addebito e il versamento dell’Iva, proprio come per le analoghe cessioni all’esportazione con trasporto a cura del cessionario non residente.

La nuova previsione è stata introdotta dal Dlgs 87/2024, che ...