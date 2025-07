Cartelle rottamate, chiusura rapida per le liti

In caso di controversia pendente avente ad oggetto partite incluse nella rottamazione quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, e non con il pagamento dell’ultima delle rate del piano di dilazione.

Con un emendamento approvato in commissione Finanze alla Camera, in sede di conversione del decreto fiscale (Dl 84/2025), si introduce una disposizione a carattere interpretativo che pone fine al contrasto insorto in seno alla sezione tributaria della Cassazione...