Autotutela obbligatoria alla prova del giudice

Arrivano le prime sentenze dei giudici tributari in materia di autotutela obbligatoria e/o facoltativa. Per la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, sentenza 319/1/2025, il ricorso contro il diniego di autotutela obbligatoria consente un sindacato pieno del giudice tributario, anche se l’atto “a monte” non è stato impugnato, a condizione che la relativa istanza sia stata presentata entro un anno dalla notifica dell’atto impositivo, a norma dell’articolo 10-quater dello Statuto...

