No alla richiesta di documenti che sono già in possesso del Fisco

Non possono essere richiesti al contribuente, anche ove l’onere probatorio gravi sullo stesso, documenti e informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria. Conseguentemente è illegittima la determinazione della plusvalenza generatasi a seguito della vendita di un terreno edificabile che non tiene conto, come costo iniziale del bene, del valore dichiarato nella denuncia di successione regolarmente presentata. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 16700/2025 del 23 giugno.

La controversia...