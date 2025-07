Il debito verso la società resiste alla sua cancellazione dal Registro

Il debitore di una società cancellata dal Registro imprese non può pretendere di ritenere estinto il suo debito per effetto della cancellazione, anche se il credito non risulti dal bilancio finale di liquidazione: tale credito, in conseguenza della cancellazione, diventa un credito degli ex soci e si estingue solo se costoro esprimano inequivocamente, anche in modo concludente, la volontà di rinunciare a tale credito. E’ quanto deciso dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 19750 del...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi