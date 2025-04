Cfc, impugnabile il rifiuto all’istanza di interpello

Una primaria compagnia assicurativa aveva presentato interpello disapplicativo del regime Cfc relativo a una propria controllata irlandese che svolgeva attività riassicurativa in Irlanda (esimente da svolgimento di un’effettiva attività commerciale nello Stato di insediamento). Tale istanza per il 2012 era stata dichiarata inammissibile, come già la precedente del 2011. In secondo grado il ricorso originario era stato dichiarato inammissibile. La Cassazione con l’ordinanza 10902/2025 del 25 aprile...

