Chiarimenti dell’Aidc sui dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche

Con la norma di comportamento 227 del 15 gennaio 2025, l’Associazione italiana dei dottori commercialisti (Aidc) ha analizzato la possibilità di recuperare, sotto forma di credito d’imposta, l’imposta definitivamente pagata all’estero in occasione di percezione di dividendi di natura estera da parte di persone fisiche che li percepiscono non in regime d’impresa.

La tassazione dei dividendi esteri in capo alle persone fisiche

L’Associazione italiana dei Dottori commercialisti (Aidc) con la norma di comportamento 227 del 15 gennaio 2025 ha analizzato il tema...