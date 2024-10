Chirurgia estetica esente da Iva senza attestazione prima delle regole 2023

La Cgt di Rimini, con sentenza n. 158/2/2024 (presidente De Cono, relatore Ercolani) ha riconosciuto l’esenzione Iva su prestazioni sanitarie di medicina estetica, contestata per l’anno di imposta 2017 dalle Entrate con avviso impugnato dal medico.

È uno dei primi casi in cui si richiama la recente modifica in sede di conversione del Dl 145/2023, in forza della quale il legislatore ha normato i requisiti delle prestazioni esenti. La legge 191/2023 di conversione ha permesso di superare i diversi orientamenti...