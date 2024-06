Codice di condotta per le società in compliance, fino al 5 ottobre per la sottoscrizione

Il Dm Mef 29 aprile 2024, per le società che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, introduce il nuovo codice di condotta tra contribuenti di grandi dimensioni e agenzia per regolare i reciproci impegni nell’ambito del regime fiscale. Si tratta di un elenco di doveri che entrambe le parti sono tenute a osservare nel segno di una reciproca fiducia e trasparenza. I soggetti già ammessi al regime hanno tempo fino al 5 ottobre 2024 (120 giorni successivi dall’entrata in vigore del decreto, avvenuta il 7 giugno) per sottoscrivere il codice. Il codice prevede obblighi per l’agenzia delle Entrate come, ad esempio, i principi di collaborazione, correttezza e trasparenza nei rapporti con il contribuente. Si prevede, per esempio, che l’azione amministrativa si svolga con il minor aggravio possibile a carico degli interessati e vengono sanciti sia l’obbligo del segreto d’ufficio sulle informazioni concernenti l’azienda acquisite nell’istruttoria, sia i limiti del loro utilizzo.