Come perfezionare il nuovo accertamento con adesione per atti emessi dal 30 aprile

La riforma dell’accertamento con adesione si intreccia a doppio filo con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di contraddittorio obbligatorio di cui all’articolo 6 bis della legge 212/2000. Per consentire questo, l’agenzia delle Entrate deve comunicare al contribuente lo schema di atto di cui trattasi, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Nell’ambito di questo procedimento il contribuente potrà presentare nei 30 giorni successivi un’istanza per la definizione dell’accertamento con adesione (nuovo articolo 6, comma 2-bis, Dlgs 218/1997). La riforma non modifica (almeno per ora) gli effetti dell’istituto che rimangono invariati.