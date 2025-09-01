Commercialista imprenditore agricolo professionale: scatta l’incompatibilità

Non è incompatibile con l’esercizio della professione di commercialista l’attività di coltivatore diretto tramite un’impresa agricola, ma scatta l’incompatibilità per l’iscritto che svolge l’attività agricola con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap). È quanto scrive il consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel pronto ordini 64, dell’8 agosto 2025. In particolare, il Cndcec ha fornito chiarimenti in merito all’attività di commercialista che contestualmente...

