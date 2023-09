Commercialisti, bando formazione in scadenza









C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al bando della Cassa dottori commercialisti e ottenere i contributi alla formazione. La domanda si presenta online entro la fine del mese per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2022 per la partecipazione a un corso di formazione valido per il riconoscimento dei crediti per la formazione continua.

Il contributo della Cassa copre il 50% delle spese sostenute (per un importo minimo di 200 euro), ma per i giovani under 35 arriva al 100 per cento...