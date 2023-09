Commercialisti, entro il 30 settembre le domande per i contributi alla formazione di Federica Micardi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







I professionisti iscritti a Cassa dottori commercialisti hanno tempo fino al 30 settembre per chiedere i contributi alla formazione erogati dall'ente di previdenza. È possibile presentare la richiesta per la frequenza, nel 2022, di corsi e attività formative idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali; le materie che potranno beneficiare dell’agevolazione sono indicate all’articolo 10 del bando.



I requisiti

Per l’erogazione di contributi, è necessario che il costo complessivo sostenuto e documentato...