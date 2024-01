Commercialisti, prelievi sospetti da segnalare

Il commercialista deve effettuare la segnalazione di operazione sospetta della società cliente di cui tiene la contabilità che ha effettuato numerosi ed ingenti prelevamenti per contanti dal conto bancario. A fornire questa indicazione è la Cassazione con la sentenza n.2129.

Una Srl effettuava 132 prelievi di contante (per 8.843.600 euro) compiuti fino al 31 dicembre 2007 (quando era applicabile la precedente disciplina antiriciclaggio) e in 54 prelievi di contante (per 3.214.000 euro) compiuti fino...