Ex socio unico ed ex liquidatore della Srl estinta, gli effetti della cartella sul bollo auto del 2019

La domanda

Sono ex socio unico ed ex liquidatore di una srl cancellata nel giugno 2022. In qualità di socio non ho mai ricevuto utili, quindi né in sede di liquidazione e neanche negli ultimi due anni precedenti alla cancellazione. Come liquidatore (nominato nel maggio 2022) ho onorato, con le risorse disponibili, i debiti della società (ad eccezione di Ires dichiarata ma non versata totalmente per mancanza di risorse). Qualche giorno fa mi è stata notificata una cartella esattoriale di 379 euro per il bollo auto 2019. La cartella è intestata alla società ma è stata notificata a me. In quanto ex liquidatore, devo impugnare la cartella esattoriale oppure posso lasciare stare per carenza di interesse, non essendo titolare di alcuna debenza tributaria e non facendo valere l’Ader - nella cartella - alcuna responsabilità del liquidatore ex articolo 2495 del Codice civile né ex articolo 36 del Dpr 602/1973? Se non impugno la cartella essa può diventare titolo esecutivo che l’Agenzia, potrà pretendere nei miei confronti in qualità di socio? Cosa consigliate di fare?

S. M. - Catanzaro