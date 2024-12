Compatibili opzione forfettario e impatriati

In costanza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti per usufruire del regime «impatriati», la legge non preclude al contribuente di usufruire dell’agevolazione successivamente anche se all’atto del rientro in Italia egli abbia inizialmente opzionato il «forfettario».

Così si è pronunciata la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3228 del 10 dicembre 2024 (presidente Steinleitner, estensore De Domenico).

L’agenzia delle Entrate, per gli anni di imposta 2020 e 2021, comunicava...