Compensazioni Iva con favor rei sostanziale

Anche per il passato, ai fini della sanzionabilità per l’eventuale superamento della soglia annuale per la compensazione di tributi occorre far riferimento al plafond di 2 milioni di euro attualmente previsto. A nulla rilevando che all’epoca della violazione l’importo compensabile fosse inferiore. Si tratta infatti di modifica normativa con applicazione retroattiva che comporta la rideterminazione delle sanzioni per tutti i procedimenti in corso.

A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza...