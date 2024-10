Comunicazione Cbam sulle emissioni: corsa a cercare i dati

Per l’appuntamento del 31 ottobre della comunicazione Cbam (Carbon border adjustment mechanism, ossia il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) si stringono i tempi per reperire, ove non disponibili, i dati delle emissioni effettive e se non disponibili per dimostrare in modo effettivo di aver fatto tutto il possibile per reperirli. Questo effetto deriva da due ultime posizioni prese il 9 ottobre dal Mase e dalla Commissione europea.

In effetti, dal 31 ottobre per la merce soggetta...