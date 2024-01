Comunità energetiche, no al cumulo con il superbonus

La tariffa incentivante sull’energia, legata alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili, non può essere cumulata con le agevolazioni del superbonus. Così come non è possibile cumulare con i bonus casa il contributo Pnrr, nato per i piccoli Comuni. Restano, così, esclusi da questi incentivi gli impianti fotovoltaici realizzati grazie al 90 o al 110 per cento. Mentre qualche spazio in più c’è per chi ha utilizzato lo sconto base per le ristrutturazioni.

