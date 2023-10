Con l’attuazione della delega fiscale incentivi ammessi solo se compatibili con gli aiuti di Stato di Pasquale Murgo

Nell’ordinamento nazionale non possono essere introdotti aiuti di Stato nemmeno di natura fiscale. Delle forme di aiuto possono essere introdotte solo nei limiti e alle condizioni previste dal diritto europeo. Questo principio già applicabile nel sistema per effetto dell’articolo 107 del Trattamento sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), viene ora regolamentato anche in una specifica disposizione nazionale quadro, dall’articolo 3 dello schema di decreto legislativo di attuazione della riforma...