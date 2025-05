Concordato 2025-2026, pronto il software. Proposta con sconto fino al 30% per l’attività sospesa Pubblicato sul sito delle Entrate il programma «Il tuo Isa 2025 Cpb». L’abbattimento scatta solo in stand by dovuti a eventi straordinari. Stop all’accordo se i casi straordinari riducono i redditi di oltre il 50%