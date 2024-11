Concordato bis senza forfettari. Bonus Natale, platea più estesa

Una fine d’anno con i botti. Fiscali. Nel decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri con cui viene riaperto il concordato preventivo biennale arriva a sorpresa anche la caccia a una nuova iniezione di risorse per il bonus Natale di 100 euro. Un intervento voluto dal Consiglio dei ministri per ampliare la platea dell’aiuto attualmente destinato (secondo la formulazione uscita dal decreto Omnibus di inizio ottobre) ai lavori dipendenti con redditi fino a 28mila euro a condizione che non siano...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi