Concordato, check sul modello Isa per non decadere dal patto fiscale

Concordato a rischio in caso di errori nella compilazione nel modello Isa che determinano un minor reddito o un valore della produzione netta oggetto del “patto fiscale” per un importo superiore al 30 per cento. È questa una delle violazioni «di non lieve entità» disciplinate dall’articolo 22, comma 2, del Dlgs 13/2024, che integrano una delle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale.

In primo lugo va sottolineato che, a differenza delle altre violazioni di non lieve entità, la disposizione...