Concordato, i commercialisti rilanciano: proroga necessaria in base allo Statuto

Semplificazioni e più tempo. Mentre il Governo è pronto a mettere in campo da lunedì un sistema per rendere più agevole l’accesso alla sanatoria dei redditi 2018-2022, i commercialisti intensificano il pressing per una proroga dei termini per il concordato preventivo così da facilitare le decisioni a cui sono davanti tanti assistiti. Con una lettera indirizzata al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, al viceministro Maurizio Leo e al direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, il presidente...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi