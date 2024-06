Concordato fiscale a rischio, la Giustizia blocca i correttivi

Rischio effetto domino. Lo stop del ministero della Giustizia imposto al decreto correttivo della riforma fiscale, inizialmente atteso il 10 giugno in Consiglio dei ministri, rimette in discussione il disegno del viceministro dell’Economia Maurizio Leo di semplificare il concordato preventivo e gli adempimenti fiscali, a partire dalla flat tax da applicare agli acconti di novembre e messa in campo anche come leva per spingere le adesioni al nuovo patto con il Fisco.

Tutoraggio grandi imprese sotto osservazione

Il decreto delegato...