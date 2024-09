Concordato preventivo biennale, le cinque domande ancora aperte

Stabilizzate le modifiche al concordato preventivo apportate dal decreto correttivo (Dlgs 108/2024) alla stesura iniziale del Dlgs 13/2024, è il momento di tirare le file in vista della scadenza per le adesioni del prossimo 31 ottobre (soggetti «solari»). Tuttavia, anche per la novità dell’istituto, il mero dato normativo necessita di opportuni chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate, così da superare le perplessità che emergono dalla lettura del testo ormai definitivo. Vediamo quali sono...

