Dividendi black list, pesano anche le ritenute

I dividendi distribuiti da uno Stato a fiscalità privilegiata sono integralmente imponibili in Italia, salvo il fatto di provare che in tutti gli anni di detenzione della partecipazione l’Etr (tax rate effettivo) è superiore al 50% della tassazione virtuale domestica. La condizione è integrata anche nel 2025 considerando la ritenuta in uscita sui dividendi. Così la risposta a interpello 191/2025 delle Entrate.

Alfa è una holding italiana che detiene una partecipazione di controllo in una società estera...