Contributi assistenziali del coniuge superstite deducibili dalla pensione

I contributi versati dal coniuge superstite dell’originario iscritto ad una cassa di assistenza di un gruppo bancario non concorrono alla formazione del reddito di pensione, nemmeno se versati in favore di familiari non fiscalmente a carico. Se l’ente pensionistico non ne ha tenuto conto nella determinazione dell’imponibile, le somme possono essere dedotte come oneri nella dichiarazione dei redditi.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 190/2025. Si tratta dell’applicazione...