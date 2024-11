Concordato, riapertura in «Gazzetta»: integrative blindate per le adesioni dell’ultima ora

Dichiarazioni integrative blindate per le adesioni last minute al concordato preventivo biennale. L’accesso al concordato preventivo biennale in scadenza il prossimo 12 dicembre, è infatti vincolato alla presentazione di una dichiarazione ex articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998 che non riduca l’imponibile o il debito d’imposta, né aumenti il credito rispetto alla dichiarazione originaria. È quanto prevede il Dl 167/2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 267 del 14 novembre - e in vigore da subito...

