Concordato preventivo biennale, l’opzione del 2024 debutta in dichiarazione

Debutto nel modello Redditi 2025 (e in Irap 2025) per il concordato preventivo biennale (Cpb), al termine del primo anno di applicazione. Diversamente da chi ha saltato il primo appuntamento (e potrà aderire eventualmente per il 2025-2026 compilando l’apposito modello Cpb, si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 maggio scorso), i contribuenti che hanno optato nel 2024 devono finalizzare nei modelli dichiarativi la scelta per il concordato, mettendo così in evidenza il risultato (favorevole o sfavorevole) ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi