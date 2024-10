Concordato preventivo biennale, rischio penale sugli errori di compilazione

Errori nella compilazione del modello per il concordato preventivo biannale con rischio di responsabilità penale. Alcune delle informazioni richieste, infatti, sono rese con un’autodichiarazione ex articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000 con le conseguenze del caso in presenza di attestazioni non veritiere.

Nei righi P2 e P3 del modello CPB viene richiesto di indicare rispettivamente: l’assenza di cause di esclusione e l’attestazione del verificarsi di uno degli eventi straordinari individuati dal Dm...