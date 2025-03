Concordato preventivo, flat tax più cara sul reddito incrementale

Concordato preventivo con modifiche sulla flat tax per il reddito incrementale del biennio aderito. Tassazione aumentata per la quota di reddito che supera la soglia 85mila euro. Per i soggetti Irpef sarà pari al 43%, per quelli Ires al 24%. Le modifiche si applicano dalle nuove adesioni sul biennio 2025/26. È quanto si ricava dall’articolo 8 dello schema di decreto correttivo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo e atteso ora al parere delle commissioni parlamentari...

