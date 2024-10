Concordato preventivo, pressing per il rinvio ma c’è il nodo conti pubblici

Quando mancano 27 giorni alla scadenza si intensifica il pressing per una proroga della scadenza di fine mese del concordato preventivo per le partite Iva. Ma i margini per un rinvio sono chiusi dalle esigenze dei conti pubblici. Il 31 ottobre rappresenta, infatti, una linea Maginot entro la quale avere un quadro chiaro di quante risorse potrebbero arrivare dall’accordo proposto dall’agenzia delle Entrate al popolo delle partite Iva: 2,7 milioni soggetti alle pagelle fiscali (per cui l’intesa ha ...