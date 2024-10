Concordato preventivo, sostitutiva pesante con perdite elevate

Imposta sostitutiva sul reddito eccedente poco conveniente per il concordato preventivo biennale in presenza di perdite d’imposta elevate scomputabili da periodi precedenti. È quanto si deduce da una delle Faq pubblicate nel sito dell’agenzia delle Entrate dello scorso 8 ottobre 2024, dove il fisco prende posizione sul corretto trattamento da riservare in presenza dell’opzione per l’imposta sostituiva in presenza di perdite da riportare.

Premesso che i conteggi vanno eseguiti caso per caso e la convenienza...