Concordato preventivo, spiraglio anche per il settore agricolo di Jean Marie Del Bo

Spiraglio per l’estensione del concordato preventivo anche al settore agricolo. Almeno per coloro che hanno un reddito superiore a quello determinato catastalmente o che optano per le regole ordinarie. Il tema è sul tavolo del Governo che guarda a come declinare i principi della delega fiscale che ha iniziato il suo percorso al Senato dopo l’ok della Camera e che punta a ottenere il via libera definitivo entro la pausa estiva dei lavori parlamentari.

L’indicazione sulla possibile estensione del concordato...