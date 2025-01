Concordato preventivo, valide le dichiarazioni tardive per l’accesso

Entro mercoledì 29 gennaio vanno presentate le dichiarazioni dei redditi relative al 2023, se si desidera evitare l’omessa presentazione e se si desidera evitare la causa di esclusione dall’eventuale concordato preventivo biennale (Cpb) per il 2025 e il 2026.

Tra le cause di esclusione del concordato preventivo biennale, vi è la «mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza...