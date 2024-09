Concordato, sanatoria fino al 2022 ma più tempo agli accertamenti

Un anno in meno per il ravvedimento speciale. Ma tempi più ampi per i controlli del fisco per chi aderisce con la possibilità di far slittare in avanti i termini di accertamento fino al 31 dicembre 2027. La riscrittura dell’emendamento di maggioranza (a firma di Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia, Massimo Garavaglia della Lega e Dario Damiani di Forza Italia) al decreto Omnibus, all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato, corregge il tiro sulla sanatoria a costi ultraridotti relativa...

