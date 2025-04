Confisca sempre proporzionale tra tutti i concorrenti nel reato

La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato. La confisca è, invece, da classificare per equivalente in tutti i casi in cui non esiste un collegamento di derivazione causale.

No alla solidarietà passiva

In caso di concorso di persone nel reato, va esclusa ogni forma di solidarietà passiva e la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente nei limiti di quanto concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova...