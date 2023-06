Confisca, va verificata la sproporzione dei beni di Giovanbattista Tona









La confisca dei beni a carico di soggetti pericolosi, non appartenenti alla criminalità organizzata, è ammessa nel procedimento di prevenzione solo se il giudice accerta, in base ad elementi concreti, che costoro siano dediti stabilmente a condotte previste dalla legge come delitti, produttive di un reddito esclusivo o significativamente incidente sulle loro sproporzionate disponibilità economiche.

Va però stabilito da quale momento il soggetto ha iniziato a commettere i delitti che gli hanno consentito...