Consentito il tirocinio dal commercialista anche se è un dipendente di Federico Gavioli

Link utili Cndcec, Pronto Ordini 91/2023 Altri provvedimenti

Il chiarimento sul dominus dipendente (anche di una società di revisione) è contenuto nel Pronto Ordini del Cndcec n. 91, del 20 novembre 2023

Una commercialista prepara da casa un documento fiscale per un'azienda cliente, Roma, 29 maggio 2023. ANSA / CARMELA GIUDICE (generica, simbolica, donna, lavoro, smart working, casa, remoto)









L’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo dei commercialisti non solo come libero professionista ma anche come dipendente di un ente o una società ed è, pertanto, legittimo il tirocinio presso un iscritto che si trovi in questa condizione; è il principale chiarimento contenuto nel Pronto Ordini del CNDCEC n. 91, del 20 novembre 2023.

Dominus dipendente di una società

Un Ordine territoriale ha chiesto chiarimenti in merito a quanto affermato del CNDCEC in un precedente documento (P.O. 248/2017) relativo alla...