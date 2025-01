Consolidato, l’omesso modello Cnm non mina il riporto della perdita

In presenza di dichiarazioni regolarmente trasmesse, singolarmente, dalla consolidante e dalle società consolidate, la mancata presentazione del modello riepilogativo Cnm rappresenta una infrazione meramente formale. Ne deriva che non può essere disconosciuto il riporto della perdita d’esercizio risultante dalle denunce delle varie società solo perché la stessa non è stata esposta nel modello Cnm dell’anno precedente. Lo conferma la Cassazione nell’ordinanza n. 22 depositata il 2 gennaio.

Nel caso...