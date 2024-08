Consulta chiamata a decidere sull’impossibilità di produrre nuovi documenti in appello

È inammissibile la produzione documentale versata in sede di impugnazione dell’ordinanza cautelare collegiale che ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato. Tanto più che a seguito del novellato articolo 58 del Dlgs 546/1992, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, è inibita la possibilità di produrre nuovi documenti salvo che i giudici non li ritengano indispensabili ai fini della decisione, ovvero, che le parti dimostrino di non averli...