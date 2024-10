Contenzioso tributario, in nove mesi più ricorsi di tutto il 2023

Negli ultimi nove mesi le Corti di primo grado della giustizia tributaria sono state invase da 141.164 ricorsi: 2.789 liti in più rispetto a quelle però depositate in tutti i 12 mesi dello scorso anno. Se invece si paragonano i totali dei nove mesi del 2023 con quelli del 2024, si scopre che l’impennata è del 33%, la stessa che si registra in media a ogni statistica trimestrale di quest’anno.

A cosa sia dovuto questo aumento fisso di circa il 30% — in particolare, 38% nel primo trimestre; 31% nel ...