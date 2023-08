Conti correnti all’estero, esenzione Ivafe per gli enti iscritti al Registro unico di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio









Sempre in tema di imposte indirette particolare attenzione merita il trattamento fiscale riconosciuto agli Ets che detengono patrimoni all’estero (libretti di risparmio). Pensiamo, ad esempio, ad una Ong o ad un ente filantropico che effettua raccolte in altri Paesi e che per poter operare sul territorio è tenuta ad aprire conti correnti nel luogo in cui svolge la propria attività di interesse generale.

Il nostro ordinamento prevede per chi detiene all’estero conti correnti, libretti di risparmio - ...