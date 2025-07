Contraddittorio, accesso agli atti senza bussola su tempi e difese

Lo schema di terzo decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 14 luglio interviene anche sul contraddittorio preventivo, come noto una delle misure qualificanti della riforma fiscale. Misura non immune da alcune criticità, prima fra tutte l’aver affidato la ricognizione degli atti per cui non vi è obbligo di attivare il contraddittorio (atti automatizzati, sostanzialmente tali, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni) ad un decreto del...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi