Contraddittorio preventivo, crocevia per la motivazione di Dario Deotto e Luigi Lovecchio









Nessun obbligo di motivazione rinforzata per gli accertamenti soggetti al contraddittorio preventivo: lo schema di Dlgs di riforma dello Statuto del contribuente trasmesso alle Camere non si discosta sul punto dal testo approvato dal consiglio dei ministri. Allo stato attuale, dunque, contrariamente a quanto previsto nella delega fiscale, l’ufficio non sarà tenuto a spiegare le ragioni del rigetto delle osservazioni del contribuente.

Viene inoltre precisato che il nuovo principio di tutela dell’affidamento...