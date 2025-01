Contratti misti, nuova chance di ingresso nelle professioni

Debutta una nuova possibilità di ingresso nel mondo delle professioni: il contratto di lavoro misto, metà subordinato e metà autonomo, che non è più un tabù anche per i forfettari.

Il divieto di avere un datore di lavoro prevalente anche per chi applica la flat tax è caduto da ieri. Il 12 gennaio, infatti, è entrato in vigore il collegato lavoro (legge 203/2024), che all’articolo 17 regolamenta, appunto, i contratti ibridi a causa mista e li ammette anche per i professionisti in regime forfettario...