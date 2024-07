Controllate estere, ultimo calcolo del tax rate prima della semplificazione

Società controllate estere, per il Modello Redditi 2024 il tax rate si calcola per l’ultima volta con le complesse regole previste dall’articolo 167 del Tuir ante riforma. Dal prossimo anno, via libera al conteggio semplificato in base ai dati del bilancio della controllata sottoposto a certificazione, introdotto dal Dlgs 209/2023. Invariate, invece, le disposizioni sulla individuazione delle società che rientrano tra le potenziali Cfc, avendo realizzato per oltre un terzo ricavi derivanti da «passive...

