Cooperative compliance, ravvedimento guidato entro nove mesi dai termini dell’accertamento

Il decreto del Mef n. 126 del 31 luglio 2024 andato in Gazzetta il 10 settembre scorso disciplina il ravvedimento guidato per i soggetti in cooperative compliance (si veda l’articolo di Nt+ Fisco) a testimonianza dell’importanza che l’esecutivo dà a questo istituto tarato per i soggetti di maggiori dimensioni. Si tratta infatti di un approccio ex ante volto a ridurre la conflittualità prevedendo delle forme di accompagnamento per il contribuente da parte del fisco, come questa specifica misura testimonia...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi